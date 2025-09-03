ZTK kura tarihi 2025: Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi ne zaman yapılacak?

Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in yanı sıra 1. eleme turunu atlayan 45 takımın katılacağı Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimleri için nefesler tutuldu.

Türk Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek kura çekimleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Her eleme turu öncesi gerçekleşen kura çekimi futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilirken futbolseverlerin gözü kulağı 2. Eleme turu kurasına kilitlenmiş durumda. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi ne zaman yapılacak?

ZTK 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi 8 Eylül Pazartesi saat 15:00'de Riva'da yapılacak. TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura, A Spor'dan canlı yayımlanacak.

Toplam 155 takımın katılımıyla oynanacak ZTK maçlarında 4 Eleme Turu, Grup Aşaması ve Final Aşaması olacak.

Grup aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.