Güneş Sistemi'nin geleceğine dair ipucu: Ölü yıldız çevresinde sıra dışı keşif

Dünya’nın yok oluşu, tüm insanlığın en büyük endişelerinden biri olmaya devam ediyor.

Dünya yalnızca iklim krizleriyle tehdit altında değil; aynı zamanda Güneş’in yaklaşık 5 milyar yıl sonra nükleer yakıtını tüketerek gücünü kaybedecek olması da büyük bir risk oluşturuyor.

Science Alert haber sitesi, bazı gökbilimcilerin Dünya’nın 5 milyar yıl sonra yaşaması beklenen süreci çoktan yaşamış bir gezegen keşfettiğine dair dikkat çekici bir haber yayımladı.

NÜKLEER YAKITINI TÜKETMİŞ BİR GEZEGEN

Habere göre Dünya'dan 82 ışık yılı uzaklıkta bulunan WD 1856b adlı dev gezegen, nükleer yakıtını tüketerek çökmüş ultra yoğun bir beyaz cücenin yörüngesinde yer alıyor.

Bilim insanları, sönük ve soğuk bir ölü yıldızın etrafındaki bu gezegenin sıcaklığının Jüpiter gibi -113 santigrat derece civarında olmasını bekliyordu.

SICAKLIK BEKLENENİN ÇOK ÜZERİNDE

Ancak teleskoptan elde edilen veriler, gezegenin atmosfer sıcaklığının beklenenin çok üzerinde, yaklaşık 126 santigrat derece olduğunu ortaya koydu.

Bu sıra dışı veri, gökbilimcileri gezegenin geçmişine dair yeni modeller geliştirmeye zorladı.

BAŞKA BİR KOZMİK OLAYA İŞARET EDİYOR

Jüpiter'den biraz daha küçük olmasına rağmen ondan 7 kat daha ağır olan bu gezegenin yüksek sıcaklığı, yıldızın ölümünden milyarlarca yıl sonra gerçekleşen başka bir kozmik olaya işaret ediyor.

Uzmanlar, yakınlardaki ikiz bir yıldızın yarattığı kütleçekimsel gelgit etkisinin, gezegeni hem ısıtmış hem de merkeze doğru çekerek bugünkü yörüngesine oturtmuş olabileceğini tahmin ediyor.

İKİNCİ BİR HAYAT

Bu durum, yıldız ölümlerinin gezegenler için mutlak bir son olmadığını, aksine Jüpiter benzeri gaz devlerinin yıldızlarının ölümünden sonra yeni bir kimyasal ve fiziksel evreye geçerek ikinci bir hayat yaşayabileceğini kanıtlıyor.

Güneş'in ömrünü tamamlayıp bir beyaz cüceye dönüşmesi sürecinde, kaybedilen kütle nedeniyle hayatta kalan gezegenlerin yörüngeleri genişleyecek ve Güneş Sistemi daha gevşek bir bağa sahip olacak.

YAŞAMIN FİLİZLENME İHTİMALİ

Bazı modeller Dünya'nın bu süreçte yutulacağını öngörürken, bazıları ise yörünge değişimleri sayesinde gezegenimizin kurtulabileceğini savunuyor.

Bilim dünyası, WD 1856b gibi kıyamet sonrası dünyaları inceleyerek sistemimizin nihai kaderini ve ölü bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde yer alabilecek kayalık gezegenlerde yeni bir yaşamın filizlenme ihtimalini çözmeyi hedefliyor.