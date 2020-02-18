Güney Kore'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü

Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde "Elektrik faturasını ödeyecek paramız yok" demişti. BEDAŞ'tan gelen yetkilerin stadın elektriğini kesmek istediği ancak yönetimin engel olduğu öğrenildi.

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Bahçeli, Şam'a neden girilmesi gerektiğini açıkladı

Türkiye Şam'a girsin önerisini neden yaptığını açıklayan Bahçeli, "Ankara'yı tehdit altında gördüm, onun için bu teklifi verdim" dedi