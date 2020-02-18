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Güney Kore'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü

Bir tır, zincirleme kaza yapan araçlara daldı. Feci kazada 43 kişi de yaralandı.

AA | 18.02.2020 - 11:36..
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Güney Kore'nin Kuzey Jeolla bölgesinde Suncheon-Wanju otoyolundaki tünelde, nitrik asit taşıyan bir tır, tünel içinde daha önce zincirleme kaza yapmış bir grup araca çarptı.

Kazanın ardından çevreye yayılan tırın tankerindeki nitrik asit, arkadan gelen yeni araçların tıra çarpmasıyla alev aldı.

Feci kazada 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

Güney Kore'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü ViDEO

DUMAN, KURTARMA FAALİYETLERİNİ ZORLAŞTIRDI

Öte yandan kazanın ardından tünelde çıkan yangın nedeniyle bölgeyi kaplayan duman, kurtarma faaliyetlerini de zorlaştırdı.

Güney Kore'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü

Güney Kore'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü

Güney Kore'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü

Güney Kore'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü

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