Güney Kore'nin Kuzey Jeolla bölgesinde Suncheon-Wanju otoyolundaki tünelde, nitrik asit taşıyan bir tır, tünel içinde daha önce zincirleme kaza yapmış bir grup araca çarptı.
Kazanın ardından çevreye yayılan tırın tankerindeki nitrik asit, arkadan gelen yeni araçların tıra çarpmasıyla alev aldı.
Feci kazada 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.
Güney Kore'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü ViDEO
DUMAN, KURTARMA FAALİYETLERİNİ ZORLAŞTIRDI
Öte yandan kazanın ardından tünelde çıkan yangın nedeniyle bölgeyi kaplayan duman, kurtarma faaliyetlerini de zorlaştırdı.