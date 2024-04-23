Meğer raf ömrünü uzatıyormuş! Kıyafet, ayakkabı ve çantaların içinden çıkan o küçük paketler… Yeni alınan kıyafet ceplerinden, ayakkabı ve çanta kutularından çıkan minik paketler meğer o ürünlerin raf ömrüne ömür katıyormuş. Bakın silika jel denilen bu paketler hangi ürünlerin raf ömrünü uzatıyor…

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Genellikle yeni alınan kıyafet, ayakkabı veya çantaların içinden küçük paketler çıkar. Ne işe yaradığı hakkında çoğu kişinin bir fikrinin olmadığı bu paketlerin içeriğinde genel olarak tuz olduğu düşünülür.

Birçok kişi tarafından anlam verilmeyen ve rastlanıldığında direkt olarak çöpe atılan bu paketler meğer o ürünlerin raf ömrünü uzatmakta oldukça etkili oluyormuş.

“Silika jel” olarak adlandırılan bu paketler alınan yeni tekstil ürünlerinin kutusundaki nemi engellemek ve ürünleri küfe karşı korumak için kullanılır.

Gıdaların raf ömrüne ömür katıyor…

Nem ve küfü engellemede oldukça etkili olan silika jel o gıdaların raf ömrünü uzatmada da oldukça etkili olabiliyor.

Silika jel özellikle baharat, galeta unu veya bisküvi gibi kuru gıdaların raf ömrünü uzatmak için kullanılabilir. Nemden dolayı topaklaşmayı önlemek için evcil hayvan yemi veya vitamin kaplarına da yerleştirilebilirler.