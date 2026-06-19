Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran Çarşamba günü İstanbul'un Maltepe ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.

TUZLA'DA BULUNDU

Emniyet güçleri şehir kameralarını mercek altına aldı, kurulan ekiple Karaal'ı kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Maltepe'de evinin çevresinde kaçırıldığı duyurulan Karaal, düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tuzla'da bir inşaatta bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken 2'sinin dün, 5'inin de gece saatlerinde olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı'nın kaçırıldığı ana ilişkin yeni görüntü