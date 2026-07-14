Güvenlik kaynakları paylaştı: 15 Temmuz hain darbe girişiminin perde arkası

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Güvenlik kaynakları, FETÖ tarafından gerçekleştirilen ve üzerinden 10 sene geçen 15 Temmuz hain darbe girişiminin hazırlık süreci ve toplantı trafiğine ilişkin perde arkası süreci anlatan kronolojiyi paylaştı.

Paylaşılan bilgilere göre, FETÖ, bürokrasideki varlığına güvenerek siyasete girip, ülke yönetiminde kalıcı olmayı hedefledi.

DARBE KARARI NASIL ALINDI?

Ancak örgüt, siyasete nüfuz etme çalışmalarının istediği sonucu vermediğini 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde görünce bir sonraki planını devreye soktu ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen, darbe kararını bu süreçte aldı.

DARBE EKİBİ KURULDU, 23 AYRI TOPLANTI YAPILDI

Genel seçimlerde bürokraside kurduğu gücün etki etmediğini gören FETÖ, B planını devreye sokarak örgüt elebaşının talimatı ile darbe hazırlıklarına başladı.

Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın yanı sıra Hakan Karakuş gibi rütbeli askerler de defalarca Pensilvanya'daki çiftliğe giderek, darbe toplantılarına katıldı.

Ankara, İstanbul ve Pensilvanya'da, tespit edilebilen üst düzeyde 23 darbe toplantısı gerçekleştirildi.

BAŞARISZ DARBE GİRİŞİMİNE ADIM ADIM GİDİLDİ

İlk toplantı 14-15 Kasım 2015'te, Pensilvanya'da yapıldı.

Adil Öksüz'ün ABD ziyareti sonrası Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Özcan Aytuluner'den oluşan cunta heyeti kuruldu.

27-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara'da rütbeli askerlerle ilk toplantı gerçekleşti.

ANKARA'DA SERİ TOPLANTILAR

Hemen akabinde Adil Öksüz ve Kemal Batmaz, toplantı raporunu aktarmak için Pensilvanya'ya gitti.

Toplantı hareketliliği, 2016'nın Ocak ile Mart ayları arasında devam etti.

9 Ocak, 16 Ocak, 30 Ocak, 20 Şubat, 29 Şubat ve 14 Mart tarihlerinde, Ankara'da rütbeli askerlerle seri toplantılar gerçekleştirildi.

Bu toplantıların raporları da yine Pensilvanya'ya gidilerek iletildi.

Hain darbe girişimine giden yolda darbe ekibinin FETÖ üyeleri ile yaptığı toplantılar, hız kesmeden devam etti.

FETÖ üyesi askerlerle gerçekleştirilen darbe planlaması için yapılan toplantılar 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran'da, Ankara'da devam etti.

20-25 Haziran 2016 tarihleri arasında toplantıları yürüten ekip Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç, Pensilvanya'ya uçtu.

Son kritik talimatları alarak Türkiye'ye döndüler.

ANKARA'DA SON RÖTUŞLAR

Adil Öksüz'ün başkanlığında Ankara'da, dört gün üst üste rütbeli askerlerle toplantılar yapıldı.

6-7-8-9 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen dört günlük toplantıda, 15 Temmuz'da atılacak her adım belirlendi.

Adil Öksüz ve Kemal Batmaz, 12 Temmuz'da örgüt elebaşı Gülen'i son kez görmek için Pensilvanya'ya gitti.

Örgütün karargahı olan çiftlikte darbe hazırlıkları için son değerlendirme toplantısı yapıldı ve son talimatlar alındı.

Darbe girişimindeki kritik iki isim, vakit kaybetmeden İstanbul'a döndü.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Ankara ve İstanbul'da FETÖ içindeki eş zamanlı hareketlilik, 12-15 Temmuz 2016'da da devam etti.

İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde, darbeci subaylarla son koordinasyon toplantıları yapıldı.

Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda darbeci general ve rütbeli asker, o gün Hava Harp Okulu'ndaydı.

14 Temmuz'da darbenin kilit sivil isimleri Ankara'ya geçti ve 15 Temmuz için tüm hazırlıklar tamamlandı.