Hakan Fidan, Tom Barrack'ı kabul etti

Türkiye, bölgesindeki diplomatik süreçlerin en önemli aktörü.

Ukrayna, Suriye, Irak gibi birçok ülkedeki krizlerde Türkiye'nin diplomatik rolü öne çıkıyor.

Diplomatik vizyon doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok liderle görüşüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yoğun diplomatik gündeme sık sık mevkidaşları ve muhatapları ile bir araya geliyor.

FİDAN, BARRACK'I KABUL ETTİ

Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Barrack ile başkentte bir araya geldi.

ŞAM İLE İLİŞKİLERİ İYİ

Barrack, Suriye'deki gelişmeler karşısında Türkiye'nin önerilerine paralel tutumlar almıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara iktidarı ile iyi ilişkileri bulunan Barrack, hem Şam'a hem de Ankara'ya yakın bir pozisyon alıyor.