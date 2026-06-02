Hakan Safi transferleri bizzat duyurdu: 2 yıldızı Türkiye'ye getirdim

Fenerbahçe’de seçim atmosferi iyice hareketlenirken başkan adaylarından Hakan Safi, kongre üyelerine yönelik düzenlediği organizasyonda önemli açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Safi, iki Türk oyuncuyu İstanbul’a getirdiğini belirtti.

"2 YILDIZI TÜRKİYE'YE GETİRDİM, ANLAŞTIM"

Safi, "İki yıldızı Türkiye'ye getirdim, anlaştım. Bu gece dışarıda değil kapalı bir yerde görüşeceğim. İki milli oyuncu ile de anlaştım. Seçime kadar 2-3 dünya yıldızı getireceğimi söyledim! Islak imza olmadan açıklamıyorum, sizlere mahcup olmamak için..." dedi.

BONUS SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Transfer görüşmelerinde yalnızca maaş değil, performansa dayalı özel maddelerin de bulunduğunu aktaran Safi, anlaşmalardaki bonus detaylarına da değindi:

“"Her 5 gole ayrı para, her 10 gole ayrı para, Şampiyonlar Ligi'ne ayrı para veriyorum! Süper Lig şampiyonluğuna büyük para veriyorum!"”