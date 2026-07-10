Hakkari'de ambulansın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
Hakkari'de geri manevra yapan ambulansın çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
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Hakkari merkez Karşıyaka Mahallesi TOKİ Konutları mevkiinde geri manevra yapan ambulans, Muhammed İslam Balıkesir'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince müdahale edilen 10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)