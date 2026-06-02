Hakkari'de derede mahsur kaldı, tesadüfen fark edildi
Evine dönerken kestirme olsun diye dereden geçmeye çalışan 55 yaşındaki kadın, suyun debisinin yüksek olması nedeniyle mahsur kaldı. 3 saat soğuk suda bekleyen kadını tesadüfen yol kontrolle için yakınlarda bulunan Özel İdare ekipleri fark ederek kurtardı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Hakkari Yüksekova'nın Gürkavak köyü Cevizli mezrasındaki evinden Dağlıca bölgesine pancar toplamaya giden 55 yaşındaki Belkisa Baştimur, evine dönerken kestirme yol olarak düşündüğü Cevizli Deresi'nden geçmeye çalışınca mahsur kaldı.
Derenin debisinin yüksek olması nedeniyle karşıya geçemeyen Baştimur, yaklaşık 3 saat boyunca soğuk suda kurtarılmayı bekledi.
TESADÜFEN BÖLGEDE BULUNAN EKİPLER KURTARDI
Zor anlar yaşayan Baştimur'u, yol kontrolü için tesadüfen bölgede bulunan Özel İdare Müdürlüğü çalışanları fark etti.
Ekipler, suya girip Baştimur'u kurtardı.
Baştimur, soğuk suda beklemesi nedeniyle ayaklarının uyuştuğunu söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)