Hakkari'de kayak merkezi hafta sonu doldu

2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci yarı yıl tatilinin son gününü fırsat bilen kayakseverler, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Merga Bütan Kayak Merkezi'ne akın etti.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje ile 15 milyon TL masraf yapılarak donamlı hale getirilen Merga Bütan Kayak Merkezi, sömestir tatilinin son gününde dolup taştı.

İRAN VE IRAK'TAN BİLE GELİYORLAR

Kar örtüsünün oluşturduğu manzaranın tadını çıkaran kayak tutkunları, bir yandan kayak yaptı, diğer yandan da kar üstünde mangal yakıp semaver çayı içmenin keyfini yaşadı. Kayak yapan Hakkari Valisi İdris Akbıyık da Merga Bütan Kayak Merkezi'nin, Hakkari’nin; Van’ın, doğunun hatta İran ve Iraklı vatandaşların ziyaret yeri olduğunu söyledi.

OTEL DE YAPILIYOR

Türkiye’nin en kaliteli karının Hakkari’de bulunduğunu ifade eden Vali Akbıyık, “Şu anda yaklaşık 3 metre civarı kar mevcut ve Türkiye’nin en kaliteli karı burada diyebiliriz. Gördüğünüz gibi kayakseverler burada mutlu bir şekilde gönül rahatlığı ile kayak yapıyor. Şu an bu kayak merkezinde bir otel inşaatımız var. Önümüzdeki yıllarda 5 yıldızlı konaklama yerimizle beraber uluslararası birçok sporcu buraya gelecek, müsabakalar burada düzenlenecektir. Telesiyejimizi uzattık. Pisti 3.5 kilometreye çıkarttık. Yapacağımız diğer yatırımlarla beraber gerek kayak merkezimiz gerek Hakkari’mizin diğer turizm potansiyeli bundan sonra milli ekonomiye, turizme kazandırılacaktır." dedi.