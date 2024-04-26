Isparta'da otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

İHA
Isparta’nın Gelendost ilçesi Afşar köyü Üzüm Bağı mevkiinde, A.Ç. (76) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına düştü.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gelendost Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan tedavisinin ardından Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış