Hakkari'de kına gecesinde aileler kavga etti: 8 yaralı
Çukurca'da kına gecesinde gelin ve damat tarafı birbirine girdi. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Yeşilçeşme Mahallesi'ndeki kına gecesinde gelin ve damadın aileleri arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya döndü.
İki ailenin mensupları birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı, taşlar atıldı.
8 YARALI
Kavgada 2 kişi aldığı bıçak darbeleriyle 6 kişi ise taş ve sopalarla yaralandı.
İhbarla olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken yaralılar, ambulans ve araçlarla Çukurca ve Hakkari Devlet Hastanelerine götürüldü.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)