Emlak vergisi ilk taksit ödemesinde son gün

2026 yılı emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor.

Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor.

Ödemeler, belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Emlak sahipleri bugün de taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak vergisini ödeyebilecek.

YÜZDE 3,5 GECİKME FAİZİ

Taşınmaz sahipleri emlak vergisinin ilk taksidini bugün ödemek zorunda. 1 Haziran'dan sonraya kalacak ödemelere gecikme faizi uygulanacak. Bugün ödeme yapılmaması halinde yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLANLAR

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor.

Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor.

Vazife malullüğü aylığı alanlar ve sadece bir konutu olan şehitlerin eş ve çocukları da ödeme yapmıyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL BELİRLENİYOR?

Emlak vergisi, belediyenin her yıl belirlediği metrekare değerine göre hesaplanıyor. Bu değer, evin ya da arsanın büyüklüğüyle çarpılarak rayiç bedel bulunuyor. Vergi tutarı taşınmazın türüne göre de değişiklik gösterebiliyor.