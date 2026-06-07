Hakkari'de sarp arazide ölen vatandaşın cenazesi, helikopter ile alındı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Dağlıca köyü ile Beyaztepe bölgesine gitmek üzere yola çıkan bir grup, yolculuk sırasında acı bir olayla karşılaştı. Yolculuk esnasında rahatsızlanan Cemal Serdar’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Serdar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

BÖLGEYE HELİKOPTERLE ULAŞILDI

Sarp arazi ve ulaşım zorluğu nedeniyle cenazeye karadan erişim mümkün olmadı. Durumun bildirilmesi üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait S-70 tipi askeri helikopter bölgeye sevk edildi.

Helikopter ekipleri, zor arazi şartlarına rağmen bölgeye iniş yaparak cenazeyi güvenli şekilde teslim aldı.

CENAZE HASTANEYE VE MEMLEKETE NAKLEDİLDİ

Bölgeden alınan cenaze önce Otluca Fatihler Kışlası’na, ardından Hakkari Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cemal Serdar’ın cenazesi, daha sonra Yüksekova ilçesi Esenyurt Mahallesi TOKİ Evleri Mezarlığı’na getirildi.

SON YOLCULUKTA DUYGUSAL VEDA

Serdar, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Ailesi ve yakınları törende gözyaşlarına hakim olamadı.