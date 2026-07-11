Hakkari'de temmuz ortasında 8 metrelik karla mücadele

Türkiye'nin en yüksek rakımlı bölgelerinden biri olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, temmuz ayının ortalarında dahi karla mücadele çalışmaları sürüyor. İlçe merkezine bağlı İkiyaka Dağları'nda bulunan Dat Gölleri güzergâhında kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aşması nedeniyle ekipler, zorlu doğa şartları altında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kış boyunca biriken dev kar kütleleri nedeniyle ulaşıma kapanan yolun yeniden açılması için iş makineleri yoğun çaba harcıyor.

8 METRELİK KAR DUVARLARI TÜNELLERİ ANDIRDI

Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti. Yolun iki yanında yükselen metrelerce kar kütleleri, adeta doğal birer tünel oluştururken, açılan güzergâh görsel açıdan da etkileyici manzaralar ortaya çıkardı.

Bazı noktalarda kar yüksekliğinin iş makinelerinin boyunu aşması nedeniyle ekipler ilerlemekte güçlük çekti.

İŞ MAKİNELERİ KARIN İÇİNDE KAYBOLDU

Kar kalınlığının aşırı seviyelere ulaşması nedeniyle standart kepçelerin yetersiz kaldığı bölgelerde ekskavatörler de devreye alındı. Dev iş makineleri bile zaman zaman metrelerce yüksekliğe ulaşan kar duvarlarının arasında adeta gözden kayboldu.

Ekipler, sertleşen kar tabakasını kontrollü şekilde parçalayarak yolu ulaşıma açabilmek için titizlikle çalışma yürütüyor.

ÇIĞ RİSKİNE RAĞMEN GECE GÜNDÜZ MESAİ

Çalışmaların yürütüldüğü yüksek rakımlı bölgelerde çığ tehlikesi de ekiplerin karşı karşıya kaldığı en büyük risklerden biri olarak öne çıkıyor. Buna rağmen karla mücadele ekipleri, güvenlik tedbirleri altında çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Zaman zaman olumsuz hava koşullarının da etkisini gösterdiği bölgede, ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için yoğun mesai harcanıyor.

HEDEF YÜKSEK KESİMLERDE ULAŞIMI SAĞLAMAK

Yetkililer, özellikle yaz aylarında yaylalara çıkan vatandaşların ve bölgedeki geçişlerin güvenli şekilde sağlanabilmesi amacıyla Dat Gölleri yolunun en kısa sürede tamamen ulaşıma açılmasının hedeflendiğini belirtiyor.

Kar kütlelerinin arasında açılan metrelerce uzunluktaki yollar ise Yüksekova'nın sert coğrafyasını ve bölgede yürütülen zorlu karla mücadeleyi bir kez daha gözler önüne seriyor.