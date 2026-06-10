Hakkari'de yayla mesaisi başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan ailelerin, yaz sezonu ile yaylalardaki yoğun mesaisi başladı.

Yüksekova Kadıkköy köyünde yaşayan ve süt sağımı yapan kadınlar, her gün köye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Küçükdere mezrasındaki yaylalara giderek koyun ve keçilerin sağımını yapıyor.

Kadınlar, sağdıkları sütlerden ürettikleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurdu satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Aynı zamanda hazırladıkları ürünleri kış aylarında tüketmek veya satmak üzere muhafaza ediyor.

"3 ÇOCUĞUMU OKUTTUM"

Kadınlardan Medine Ölmez, sabah erken saatlerde güne başladıklarını belirterek, "Sabah saatlerinde ev işlerimizi yaptıktan sonra çocuklarımızı okula gönderip, yaylaya hazırlanıyoruz. 4 çocuk annesiyim.

Koyun ve keçilerden elde ettiğim süt sayesinde 3 çocuğumu okuttum. İki çocuğumu üniversiteye gönderdim. Birisi mezun oldu, diğeri ise son sınıfta eğitimine devam ediyor." dedi.

"KIŞ AYLARINDA SATARAK GELİR ELDE EDİYORUM"

Hayvancılığın tek geçim kaynakları olduğunu ifade eden Ölmez, "Elde ettiğim sütleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak hem satıyor hem de kışlık ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Özellikle kış için aldığım siparişlere yönelik peynir hazırlayıp saklıyorum.

Kış aylarında bunları satarak gelir elde ediyorum. Bu şekilde ailemin geçimini sağlıyor, çocuklarımın eğitim masraflarını karşılıyorum." diye konuştu.