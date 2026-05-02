Hakkarigücü ile Galatasaray yenişemedi

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Hakkarigücü, Galatarasay ile 1-1 berabere kaldı.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Hakkarigücü ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Merzan Futbol Sahası'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, Marta Cintra'nın 21. dakikada attığı golle konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda ev sahibi ekip, Elizabeth Owusuaa'nın 49. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı.

İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

İki takımdan birer oyuncunun da kırmızı kart gördüğü karşılaşma 1-1 sona erdi.

