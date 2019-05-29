Hakurk'ta bulunan terör mevzileri BORA'yla vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın Kuzeyi'ne yönelik başlattığı Pençe operasyonu kapsamında terör mevzileri ağır ateş altına alınıyor. Karadan ve havadan PKK'nın sığınakları yerle bir edilirken, operasyon kapsamında TSK envanterindeki uzun menzilli füze BORA'lar da kullanıldı.

HEDEFLERE BALİSTİK VURUŞ

Türkiye'nin ilk balistik füze sistemi olan BORA, Bitlis'in Derecek ilçesinden yapılan atışlar ile terör mevzilerini hedef aldı. Daha önce test faaliyetleri yapılan ve ilk kez bu kadar ciddi bir operasyonda kullanılan BORA, Pençe'nin en önemli güçlerinden biri oldu.

Özellikle uzaktan yapılan atışlarda, noktasal isabetle terör hedeflerini hedefleri imha eden BORA, hem Irak'taki hem de Suriye'deki teröristlere korku saldı.

TÜRKİYE'NİN UZUN MENZİL FÜZESİ: BORA

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen BORA füzesi, ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturmakta. Özellikle geliştirilebilir yapısı ve son teknolojiyi barındırıyor olması, vurucu güç açısından Türkiye'nin önemli bir caydırıcı gücü.

Dikey atış ile hedefi tam isabetle vuran Bora, 280 kilometrenin üzerindeki menzili ile de önemli bir savunma kaynağı konumunda.

Bora Füzesi Pençe Harekatında kullanıldı VİDEO



PENÇE OPERAYSONU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden gece boyunca sevk ve idare edilen kara harekatı adım adım ilerliyor. Hakurk’taki terör yuvalarına yönelik düzenlenen operasyona, Bitlis’in Tatvan ilçesindeki 10. Komando Tugayı ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrindeki askerler katılırken, Yüksekova ilçesinden de bir askeri konvoy sınıra sevk edildi.



