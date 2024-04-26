Hatay'da çöl toz etkisini sürdürüyor: Göz gözü görmedi Yurt genelinde etkili olan Libya'dan gelen toz bulutu nedeniyle Hatay'da gökyüzü griye dönerken, bu durumun yarın itibarıyla son bulması bekleniyor.

İHA

Yurt genelinde çöl tozu etkisini göstermeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Libya'dan gelen toz bulutu vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Toz bulutunun etkili olduğu kentlerden biri de Hatay oldu.

Tozun etkisinin azalması bekleniyor

Bölge bölge etkisini hissettiren toz bulutu, Hatay’da da geçtiğimiz günlerde etkisini hissettirmeye başlamıştı.

Yaklaşık 3 gündür Hatay semalarında etkili olan toz bulutunun yarın itibarıyla çekilmesi bekleniyor.

"Güneşi bulanık görüyoruz"

Sabahattin Özalan adlı vatandaş, "Toz bulutu etkisini hissettirmeye devam ediyor. 2-3 gün oldu havadan toz yağıyor. Şu an hava bulutlu ama toz bulutu. Güneşi bulanık görüyoruz. Bu hava bütün memleketi etkiliyor. Her yer toz içinde." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)