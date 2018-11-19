Halk Müzikleri Festivali 1 Aralık’ta başlıyor

İçeriği ile diğer Halk Müziği festivallerinden ayrılan İstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında; İspanya, İran, Kore, Azerbaycan ve Türk Halk Müzikleri müzikseverlerle buluşacak.

ÖNEMLİ İSİMLER SAHNE ALACAK

Homayoun Shajarian, Paco Peña, Aziza Mustafa Zadeh, Hona, Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu, Yavuz Bingöl festival kapsamında sahne alacak isimler arasında yer alıyor.

5 ARALIKTA SONA ERİYOR

Festival İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu başta olmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi kampüsleri dâhil 4 farklı mekânda düzenleniyor.

5 Aralık’ta sona erecek festival kapsamında, 35 konser gerçekleşecek. Festivalin içeri Yavuz Bingöl Sanat Merkezi tarafından hazırlandı.