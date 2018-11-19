taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.31445
Euro
6.07535
Altın
1222.2935
Borsa
93953.47
Gram Altın
208.913

Halk Müzikleri Festivali 1 Aralık’ta başlıyor

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, kapılarını açıyor.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 12:47..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

İçeriği ile diğer Halk Müziği festivallerinden ayrılan İstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında; İspanya, İran, Kore, Azerbaycan ve Türk Halk Müzikleri müzikseverlerle buluşacak.

ÖNEMLİ İSİMLER SAHNE ALACAK

Homayoun Shajarian, Paco Peña, Aziza Mustafa Zadeh, Hona, Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu, Yavuz Bingöl festival kapsamında sahne alacak isimler arasında yer alıyor.

Halk Müzikleri Festivali 1 Aralık’ta başlıyor

5 ARALIKTA SONA ERİYOR

Festival İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu başta olmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi kampüsleri dâhil 4 farklı mekânda düzenleniyor.

5 Aralık’ta sona erecek festival kapsamında, 35 konser gerçekleşecek. Festivalin içeri Yavuz Bingöl Sanat Merkezi tarafından hazırlandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk Akımı'nda tarihi gün

Türk Akımı'nda tarihi gün

30
Bedelli askerlik sevk tarihleri

Bedelli askerlik sevk tarihleri

56
Suudiler Türkiye'yi boykot ediyor

Suudiler Türkiye'yi boykot ediyor

130
Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

18
Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor

Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor

34
Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

57
Hayvan haklarıyla ilgili yasada sona gelindi

Hayvan haklarıyla ilgili yasada sona gelindi

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM