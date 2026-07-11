Halkbank, Matey Kaziyski ile sözleşme yeniledi

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında tecrübeli smaçör Matey Kaziyski ile sözleşme yeniledi.

Halkbank Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, dünya voleybolunun önemli isimleri arasında gösterilen Bulgar smaçör Kaziyski, yeni sezonda da mavi-beyazlı formayı giymeye devam edecek.

HALKBANK'IN AÇIKLAMASI

41 yaşındaki Matey Kaziyski'nin tecrübesi ve profesyonelliğiyle takıma önemli katkılar sağlamayı sürdüreceği belirtilen açıklamada, "Kendisine Halkbank forması altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." denildi.