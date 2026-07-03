Kazımcan Karataş, milli takım tercihini yaptı

Galatasaray'da 23 yaşındaki futbolcu Kazımcan Karataş'a milli davet geldi.

HT Spor'un haberine göre Kuzey Makedonya Milli Takımı, genç futbolcu için devreye girdi.

Karataş, Kuzey Makedonya Milli Takımı'ndan gelen daveti kabul etti.

KUZEY MAKEDONYA'DAN GELEN DAVETİ KABUL ETTİ

Daha önce Türkiye’nin U-17, U-19 ve U-21 alt yaş kategorilerinde başarıyla ay-yıldızlı formayı terleten genç savunmacı, A takım düzeyindeki tercihini Kuzey Makedonya’dan yana kullandı.

Verilen bu kararın, Kuzey Makedonya cephesinde büyük bir sevinçle karşılandığı belirtildi.

BABASI BİR SÜRE ÖNCE VATANDAŞLIK ALMIŞTI

Kazımcan Karataş'ın yakın zamanda yeni milli takımıyla ilk kampına katılması ve resmi maçlarda sahaya çıkması bekleniyor.

Öte yandan genç savunmacının babasının bir süre önce Kuzey Makedonya vatandaşlığı almasının ardından Kazımcan'ın da vatandaşlık sürecini başlattığı ve yaklaşık iki ay içerisinde işlemlerin tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

YABANCI STATÜSÜNDE Mİ SAYILACAK?

Son olarak Karataş, Makedonya ile ilk maçına çıktıktan sonraki transfer tescil dönemine kadar yerli statüsünde oynamaya devam edecek.

Fakat Ocak 2027'den itibaren yabancı sayılır ve yabancı oyuncu kuralındaki +4'ten biri olur.