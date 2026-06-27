Haluk Levent'ten deprem bağışlarına ilişkin açıklama

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli iki ayrı deprem, Türkiye'nin iki bölgesinde, 10 ilde büyük bir yıkıma neden oldu.

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen bu depremlere ilişkin devletin kurumlarını karalayanlar oldu.

Bu sırada Haluk Levent'in öncülüğünde Ahbap Derneği yardım toplamaya başladı.

BAĞIŞLARIN AKIBETİ GÜNDEM OLDU

Haluk Levent, o dönemde 3 milyar TL bağış topladı.

Geçtiğimiz günlerde Levent'in 'karşılıksız çek' iddialarıyla açılan davada, 70 milyon TL para cezasına çaptırılması sonrası deprem bölgesindeki bağışların akıbeti tekrar gündem oldu.

ÇEK KULLANIM YETİSİ MAHKEME KARARIYLA ELİNDEN ALINDI

Toplam 70 milyon TL adli para cezası alan Levent’in bankalarda çek hesabı açması engellendi.

Ünlü ismin ticari faaliyetlerinde çek kullanma yetkisi, mahkeme kararıyla tamamen elinden alınmış oldu.

Son olarak Haluk Levent'in, girdiği kripto para işinde ekonomik olarak zor duruma girdiği ortaya çıktı.

Haluk Levent 70 milyon liraya yakın para cezasına çarptırıldı

"KENDİ EKONOMİMİ YÖNETEMİYORUM"

Hakkındaki eleştirilerin ardından açıklama yapan Haluk Levent, şu ifadeleri kaydetti:

“Eleştirilere dair. Eleştiri haktır. Ve bir o kadar demokratiktir. Bazen yapamıyorum, başaramıyorum, kendi ekonomimi yönetemiyorum.10 yılda bir kriz yaşadığım doğrudur ama bu kez altından çok çok rahat kalkacağım krizler doğurdum.



Her şey, dahli olmadığım halde 1052 kripto mağdurunun ücretini ödemekle başladı.



Ben kripto reklamı yapmadığım halde bunu öyle algılayan arkadaşlar yüzlerce tweet attılar. Bende yüzde 1 hata bile olsa sorumluluk alarak herkesin zararını karşıladım.”

"TÜM KRİPTO ALEMİ BUNU BİLİR"

“Evet bu dünyada görülmüş bir şey değildi. Ama yaptım. Ve bu blockchain ağını satın aldım. Adına da HLKCHAIN ismini koydum.



Tüm kripto alemi bunu bilir. Hatta geçmiş tweet'lerim hala duruyor. Madem kucağıma bir block chain ağı bırakıldı neden başarmayayım? dedim. Ve bir hayalim oluştu.Dünyadaki bütün dernekleri HLKCHAIN altında birleştirmek ve daha etkili daha hızlı yardım yapılmasını sağlamak. 1.5 yıllık uzun maratonlarla çok güzel bir yere getirdik.”

"DAHA ÖNCE DE DEPREM BÖLGESİNDE AYLARCA KALDIM"

“Şu anda MEXC borsasında ama yakında dünyanın önemli borsalarında görebileceksiniz. Geçen ay mide kanaması geçirdim. Bazı konserlerimi iptal etmek zorunda kaldım.



Daha önce de deprem bölgesinde aylarca kaldım, konserlere çıkmadım (HTS kayıtlarımı bakanlık yayınlayabilir mahzuru yok). Her zaman her an başarılı olacağız diye bir durum yok.”

"ÖDEME PLANLARI YAPIYORUM.."

“Ama hayalleri gerçekleştirmek benim işim. İnanıyorum. Dünyanın en yardımsever blockchain ağını oluşturdum ama ekonomik olarak zorluk çektim. Birçok yere ödememi geciktirdim. Ödeme planları yapıyorum hala. Kısaca biraz zora girdim."”

"DEPREM BAĞIŞLARINI AÇIKLAYACAĞIM"

Levent'in bu açıklaması sonrası deprem bölgesine yapılan bağışlar gündemi epey meşgul etti.

Yeni bir açıklamada daha yapan ünlü isim, Ahbap Derneği'ne deprem döneminde yapılan tüm bağışları açıklayacağını söyledi.

"BAĞIŞLARIN DAĞITIMI İLE İLGİLİ SORULAR GELMEYE BAŞLADI"

Levent, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Dostlarım! Birkaç gündür ekonomik sorunlarım konuşuluyor. Haliyle deprem döneminde Ahbap’a yapılan bağışların dağıtımı ile ilgili sorular gelmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda tüm deprem dönemine ait dernek hesapları İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından incelenip denetimden geçmişti.



Hiç kimsede en ufak şüphe kalmaması için tek tek kalem kalem kuruşu kuruşuna bu çalışmaları sosyal medya hesaplarımdan anlatma kararı aldım.



Bu paylaşım Perşembe saat 20.00'de tüm sosyal medya hesaplarımdan yapılacaktır.”