Haluk Levent neden hapis yattı? 1997 ve 2010 dosyaları!

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan müzisyen Haluk Levent hakkında ortaya atılan iddialar gündemde.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini açıkladı.

Gelişmelerin akabinde Haluk Levent'in geçmişi de yeniden gündeme geldi.

Daha önce de cezaevi süreci yaşayan Haluk Levent'in hangi suçtan hüküm giydiği, neden hapis cezası aldığı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Peki, Haluk Levent neden cezaevine girdi? İşte sanatçının yıllar önce yaşadığı yargı süreci...

İKİ KEZ CEZA ALDI

Haluk Levent ilk hapis cezasını 1997 yılında aldı.

Karşılıksız çek düzenlediği iddiasıyla Antalya'da yakalanarak cezaevine gönderildi. Adana Karataş ve Metris Cezaevlerinde kalan sanatçı, yaklaşık 9 ay 10 gün hapis yattıktan sonra 10 Nisan 1998'de tahliye edildi.

Haluk Levent, 2 Temmuz 2010 tarihinde 600 bin liralık icra borcunu ödemediği için yine gözaltına alındı. Aynı gün Ümraniye Cezaevi'ne gönderildi. Bu dönemde dolandırıcılık ve karşılıksız çek suçlarından kesinleşmiş 3 aylık cezası nedeniyle hapis yattı.