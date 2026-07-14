Haluk Levent'in bahisteki gözdesi ortaya çıktı: Bayern Münih

Şarkıcı Haluk Levent, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Levent'e; 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlamaları yöneltiliyor.

GÖZALTI SAYISI 39'A ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, pazar günü Levent'in de aralarında olduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmada bugün de 17 şüpheli daha gözaltına alındı.

Dosyada gözaltına alınanların sayısı 39'a yükseldi.

PARA TRANSFERLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Haluk Levent'e, başkanlığını yürüttüğü Ahbap Derneği'ne, ihtiyaç sahiplerine ve yardım projelerine aktarılması amacıyla bağışlanan paralarla bahis oynadığı suçlaması yöneltiliyor.

Levent ile asistanı ve bazı dernek üyeleri arasında bazı yüksek meblağlı para transferleri tespit edildiği belirtiliyor.

ÇOĞU BAHİS BAYERN MÜNİH'E

Soruşturmada incelenen konular arasında Levent'in, bahisleri kendi hesabı yerine gözaltına alınan 5 şüphelinin hesapları üzerinden oynadığı da yer alıyor.

Ayrıca Levent'in, oynadığı bahislerin büyük bölümünü de Bayer Münih'in maçlarına oynadığı iddia ediliyor.

"TAM BİR MALIM" DEMİŞTİ

Haluk Levent'in geçmişte sosyal medya hesaplarından çeşitli maç tahminleri yaptığı ve tutturamadığı gündeme gelmişti.

Levent, 2016'da yaptığı bir paylaşımda şöyle yazmıştı:

"Bir gerçeği açıklayayım. Maç sonuçları için öyle yanlış twitler attım ki bunu bilerek yaptım. Şaka şaka ben futbol konusunda tam bir malım."