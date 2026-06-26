Haluk Levent'in kardeşi Şile Belediyesi soruşturmasında gözaltında

Şile Belediyesi'ne yönelik 3'üncü dalga operasyonda, 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda gözaltı kararı verilen şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı.

HALUK LEVENT'İN KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Şarkıcı Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler arasında olduğu öğrenildi.

HALUK LEVENT KARŞILIKSIZ ÇEKTEN CEZA ALDI

Haluk Levent de geçen hafta karşılıksız çek düzenlediği suçlamasıyla yargılandığı davada, iki ayrı çek nedeniyle yaklaşık 70 milyon TL adli para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Haluk Levent için çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı da uygulandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada; Şile Belediyesi'nde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı tespit edildiği belirtiliyor.

İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 6 şüpheli, 10 Temmuz 2025'te gözaltına alınmıştı.

Belediye Başkanı Kabadayı, Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmış, Aslı Kotan ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketlerinin incelenmesinin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli ise 23 Aralık 2025'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden de 15'i tutuklanmış, 7'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.