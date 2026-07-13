Haluk Levent'ten asistanına talimat: Kanser olduğuma dair haber yay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında adli süreç devam ediyor.

Derneğin idari ve mali faaliyetlerini inceleyen savcılık, yürütülen tahkikat kapsamında teknik ve fiziki takiplere dayanan yeni delillere ulaştı.

HALUK LEVENT GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma dosyasından elde edilen bulgular doğrultusunda, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında adli makamlarca gözaltına alınmıştı.

Levent’e yönelik suçlamaların, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç örgütü üyeliği" iddialarını kapsadığı bildirildi.

MİLYONLARCA LİRALIK BAHİS VE PARA TRANSFERLERİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu ve savcılık incelemelerinde, derneğin mali yapısına ilişkin dikkat çekici veriler ortaya çıkarıldı.

Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında, dernek kurucularından Alper Çelik’in hesaplarını kullanarak toplam 990 milyon liralık bahis oynadığı ve bu tutarın 390 milyon lirasını kaybettiği belirlendi.

Ayrıca Ahbap Derneği hesaplarından, Levent’in asistanı Yeliz Kaya’nın şahsi hesabına 120 milyon lira aktarıldığı saptandı.

'MİDE KANSERİ' İDDİASIYLA KURGU MESAJ TALİMATI

Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyaller ve iletişim kayıtlarında, Haluk Levent ile asistanı Yeliz Kaya arasındaki yazışmalar deşifre edildi.

Kayıtlarda, Levent’in asistanına belirli kişilere yönelik "mide kanserine yakalandığı ve tedavi için finansal kaynak aradığı" yönünde asılsız bilgi yayması talimatını verdiği tespit edildi.

Söz konusu mesajlarda Haluk Levent’in, kurguyu desteklemek amacıyla asistanından kendisine ağlayarak sesli mesaj atmasını istediği görüldü.

AĞLAMASINI İSTEDİ

İncelemeye alınan mesaj dökümlerinde, asistan Yeliz Kaya’nın süreçte kullanılacak senetlere dair duyduğu endişeleri Dernek Başkanı Haluk Levent’e ilettiği anlaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen dijital deliller ve mali kayıtlar çerçevesinde çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.

İŞTE O İFADELER

Haluk Levent ve asistanı Yeliz Kaya arasındaki mesajlarda şu ifadeler kullanıldı:

Haluk Levent: Ararlarsa Feyza’lara Amerika’ya geldiğimi söyle, bir de mide kanseri oldum dedim Feyza’ya. Seni ararlarsa evet de. Dün öğrendim dersin.

Yeliz Kaya: Abi Allah korusun

Haluk Levent: Yav Allah Allah, Çetin’e de öyle yazdım

Yeliz Kaya: Sadece onlara öyle söyleyeceğim değil mi, başkalarına değil.

Haluk Levent: Bana ağlayarak mesaj at, Uğur’a dinleteceğim. ‘Abi babamın alacağı parayı ne yapacağız, rezil olduk de’.