Hamas: Küresel Sumud Filosu’na saldırılarak Gazze’ye destek engellenmek isteniyor

İran’daki savaş nedeniyle gündemden düşen Gazze’de insanlık dramı devam ediyor.

Bölgede gıdaya erişim konusunda sıkıntılar yaşanırken, İsrail ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Öte yandan Hamas’tan, bölgedeki son duruma ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin aktivistlere, serbest bırakmadan önce fiziksel saldırıda bulunmasının onları korkutmaya yönelik "başarısız bir girişim" olduğu vurgulandı.

GAZZE'YE DESTEKLERİMİZ ENGELLENMEK İSTENİYOR

Söz konusu saldırının, aktivistlerin Gazze’ye destek amacıyla yürüttükleri insani faaliyetleri engellemeyi hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların işlenen suçun boyutunu ortaya koyduğuna dikkat çekilerek, insan hakları kuruluşlarına ihlallerin belgelenmesi ve sorumlular hakkında uluslararası mahkemelerde dava açılması çağrısı yapıldı.

FİLİSTİN HALKIYLA DAYANIŞMA

Uluslararası aktivistlerin Gazze ablukasını kırmaya yönelik insani çabalarını sürdürme konusundaki kararlılığı takdir edilen açıklamada, dünya genelindeki destekçilere Filistin halkıyla dayanışmayı artırma ve ablukayı kırmaya yönelik girişimleri sürdürme çağrısında bulunuldu.

''KORKUTMA GİRİŞİMİ''

Hamas, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesini kınayarak aktivistlere yönelik saldırının “korkutma girişimi” olduğunu belirtti ve uluslararası soruşturma çağrısı yaptı.Aralarında Türk vatandaşlarının bulunduğu aktivistlerin bir kısmı ülkelerine dönerken, Yunan kara sularında halen onlarca Küresel Sumud Filosu teknesi misyonun devamı için bekliyor.