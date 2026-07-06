Hande Erçel'le aşka dair: İlişkide en kıymetli şey kendin kalabilmek

Her yaptığıyla takipçilerinin ilgisini çeken oyuncu Hande Erçel, Elle dergisi için Bodrum’da objektif karşısına geçti. Özel hayatına dair konuşan Erçel, açıklamalarıyla dikkat çekti.

İşte Erçel'in açıklamalarından ara başlıklar:

"Farklı kültürleri görmek insana kendi hayatına da uzaktan bakmayı öğretiyor.

Eskiden bir şeye atılmadan önce bu kadar düşünmezdim, sonuçları hesaplamazdım. Şimdi her adımı tartıyorum. Bu olgunluk diye anlatılıyor ama bazen yorgunluk da olabiliyor. Ara ara o düşünmeden atlayan halimi özlüyorum.

Zamanla daha rasyonel oldum. Ayaklarım yere daha sağlam basıyor, ama hayatın bana ara ara göz kırptığını hissetmek hâlâ hoşuma gidiyor.

"ARTIK SAKİNİM"

Bir hata yaptığımda onu kabul ediyor ve kendime bunu yaşama hakkı tanıyorum.

Kendim hakkında en çok, hayallerim için ne kadar çabaladığımın ne kadar çok çalıştığımın bilinmesini isterdim.

Artık daha sakinim ve seçiciyim.

Londra’daki öğrenci hayatı ufkumu açtı, bakış açımı genişletti.

"İLİŞKİDE EN KIYMETLİ ŞEY.."

Yoğun olmayı ve çalışmayı seviyorum. Yoğunluk beni besliyor.

Benim için kıymetli olan ilişkide olduğun kişinin yanında insanın kendisi gibi kalabilmesi."