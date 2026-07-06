Donald Trump'ın Ankara programı: Anıtkabir'i ziyaret etmeyecek

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Türkiye, 22 yıl sonra NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak...

Başknet Ankara'da düzenlenecek olan zirvede 32 devlet ve hükümet lideri bir araya gelecek.

Zirveye katılacak isimler arasındaki en önemli isim ise, ABD Başkanı Donald Trump oldu.

İran'a saldırılar sonrası yeterli desteği görmediği gerekçesiyle NATO'yu defalarca hedef alan Donald Trump, söz konusu zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için katılacağını söyledi.

TRUMP'UN PROGRAMI KESİNLEŞTİ

Tarihi zirveye bir gün kala Trump'ın programı da netlik kazandı.

Beyaz Saray Baş Basın Sözcü Yardımcısı Kelly de ABD Başkanı Trump’ın Ankara’da, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki programı hakkında bazı ayrıntıları paylaştı.

PROGRAMDA ANITKABİR YOK

Trump'ın 7 Temmuz'da Ankara'ya gelir gelmez ilk ziyaretini Anıtkabir'e yapacağı ardında da Beştepe'ye geçeceği iddia ediliyordu.

Beyaz Saray tarafından yayınlanan Trump'ın Ankara'daki programında Anıtkabir ziyareti yer almadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARŞILAYACAK

ABD Başkanı Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanması bekleniyor.

Trump ilk olarak NATO liderler yemeğine katılacak, çarşamba günü de NATO liderleri oturumu ve aile fotoğrafında yer alacak.

ZELENSKY VE ŞARA İLE GÖRÜŞECEK

Daha sonra Trump, Zelenskiy ve Şara ile görüşmelerinin ardından düzenleyeceği basın toplantısında, Türkiye ziyareti kapsamındaki temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulunacak.

Trump, aynı akşam, ilk kez bir yurt dışı seyahatinde kullandığı "Boeing 747" tipi yeni Air Force One uçağıyla Washington’a geri dönecek.

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TRUMP'IN ARAÇLARI ANKARA'DA

NATO Liderler Zirvesi öncesinde başkentte güvenlik ve lojistik hazırlıkları hız kazanırken, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na bugün akşam saatlerinde iniş yaptı.

Uçakta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara programında kullanılacak başkanlık konvoyuna ve helikopterine ait ekipmanların yer aldığı öğrenildi.

Kargo uçağından indirilen araçlar daha sonra şehirdeki bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi.

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