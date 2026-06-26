Hande Yener'den kemoterapi açıklaması: Şükür her şey yolunda

Hem sahne performansıyla hem de tarzıyla magazin gündeminde kendisine yer bulan Hande Yener hakkında, son günlerde 'kemoterapi görüyor' iddiaları gündeme gelmişti. Ünlü isim, sağlık durumu hakkında hemen açıklama yayınladı.

Geçtiğimiz yıllarda meme kanserini erken teşhisle yenen Hande Yener, "Kemoterapiden saçları döküldü." iddiasını yalanladı.

"ŞÜKÜR HER ŞEY YOLUNDA"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Sağlık durumumla ilgili yalan yanlış haberler yapılıyor. Eşim, dostum ve sevenlerim panik oluyor ve mesaj atıyorlar. Kemoterapiden saçlarım döküldü diye benimle alakasız bir haber! Çevremde herkes iyi miyim diye soruyor. Bu haberlerin hepsi yalan, lütfen ciddiye almayın. Daha dün rutin kontrollerim için doktora gittim. Şükür her şey yolunda. Lütfen sizler de kontrollerinizi ihmal etmeyin." ifadelerini kullandı.