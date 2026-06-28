Harry Styles konser sırasında yere yığıldı

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Sahnede panik anları...

Ünlü şarkıcı Harry Styles, Londra'da düzenlenen konserde hayranları ile buluştu.

Etkinliğe çok sayıda kişi katılırken sanatçı, sahnede talihsiz bir olay yaşadı.

SU BOĞAZINA KAÇTI, YERE YIĞILDI

Ünlü isim, sahne şovunun imza hareketlerinden biri olan, ağzıyla havaya su püskürtme performansını sergilediği sırada neye uğradığını şaşırdı.

Püskürttüğü suyun aniden boğazına kaçmasıyla nefessiz kalan ünlü şarkıcı, bir anda kendini kaybederek sahne zeminine yığıldı.

KONSERE DEVAM ETTİ

Stadyumdaki binlerce hayranına kısa süreli bir panik yaşatan Styles, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi ve birkaç dakikalık aranın ardından ayağa kalktı.

Durumunun iyi olduğunu belirterek alkışlar eşliğinde hayranlarını teselli eden başarılı sanatçı, konserine kaldığı yerden devam ederek şovunu tamamladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan o anlara ait görüntüler, kısa süre içerisinde defalarca kez paylaşılarak sosyal medyada viral oldu.