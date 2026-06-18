Hatay'da 6 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kedinin verdiği mücadele kamerada

Başıboş köpek problemi, vatandaşların ana gündemi olmaya devam ediyor.

Binlerce insanın hayatını etkileyen başıboş köpek problemi, artık görmezden gelinemeyecek bir boyuta ulaştı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Ayakkabıcılar Çarşısı’nda gece saatlerinde, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; çarşı içerisinde 6 sokak köpeğinin, kediye saldırdığı görüldü.

KEDİ 6 KÖPEĞE KARŞI TEK BAŞINA MÜCADELE ETTİ

Görüntülerde; köpeklerin defalarca kediye saldırdığı ve kedinin tek başına mücadele ettiği kaydedildi.

Kedinin saldırı sonrası yaralandığı görülürken bölgede yaşayan vatandaşlar, köpekler için çözüm beklediklerini söyledi.

"ÇARŞI İÇERİSİNDE BU TÜR KÖPEKLERİN OLMAMASI LAZIM"

Motosikletle yolculuk yaptığı esnada köpeklerin kendisine de saldırdıklarını söyleyen Burak Parlak, "Daha önce birkaç defa daha kameraya yansımayan görüntülere şahit oldum. Motosiklet üzerindeyken köpekler saldırabiliyor. Çarşı içerisinde bu tür köpeklerin olmaması lazım. Yavru kedi değil de bir çocuk olabilirdi. 3-5 yaşındaki çocuğa da köpek saldırabilirdi. Bana göre toplanmaları gerekiyor." dedi.