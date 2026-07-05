Hatay'da ağır hasarlı 6 katlı bina, kontrollü şekilde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır etkilediği illerden biri olan Hatay'da, ağır hasarlı yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Antakya ilçesinde mahkeme süreci tamamlanan 6 katlı bir bina, güvenlik önlemleri altında iş makineleriyle kontrollü olarak yıkıldı.

Binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AĞIR HASARLI BİNA İŞ MAKİNELERİYLE YIKILDI

Yıkım çalışması, Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı belirlenen ve hukuki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkım kararı kesinleşen 6 katlı bina için ekipler kontrollü yıkım çalışması başlattı.

İş makinesinin binaya yaptığı müdahalenin ardından yapı kısa sürede kontrollü şekilde çöktü.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Yıkım öncesinde çevrede gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, çalışma alanı vatandaşların girişine kapatıldı. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde binanın yıkımı sırasında çevrede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Yetkililer, benzer çalışmaların kent genelindeki ağır hasarlı ve yasal süreci tamamlanan yapılar için planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti.

YIKIM ANI KAMERADA

Binanın iş makinesinin darbeleriyle saniyeler içerisinde kontrollü şekilde yıkılması, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, iş makinesinin müdahalesinin ardından yapının büyük bir gürültüyle çöktüğü ve yükselen toz bulutunun çevreyi kapladığı görüldü.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Depremden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları belirlenen program kapsamında aralıksız devam ediyor. Yetkililer, yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından bölgelerde çevre düzenleme ve yeniden inşa sürecine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.