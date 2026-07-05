Saatlerce sudan kum topluyorlar: İnşaatın ilk adımı böyle başlıyor

Abuja'daki nehir ve göl yataklarında çalışan işçiler, ellerindeki geniş çanaklı kaplarla çıkardıkları kumu kıyıya taşıyarak müteahhitlere satıyor.

İlkel yöntemlerle yürütülen bu çalışma şekli, artan inşaat talebiyle birlikte giderek zorlaşıyor.

Kum yataklarının azalması ve işçilerin uzun saatler boyunca su içinde kalması, sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Yeraltı zenginliklerine rağmen ekonomik kriz

Afrika'nın 242 milyonluk nüfusuyla en kalabalık ülkesi olan Nijerya, petrol ve doğal gaz gibi büyük yeraltı zenginliklerine sahip olmasına rağmen ciddi ekonomik sorunlarla mücadele ediyor.

Ülke ekonomisinin %75'i kayıt dışı faaliyetlerden oluşuyor ve halkın büyük bir kısmı resmi sistem dışında hayatta kalmaya çalışıyor.

PwC'nin Ocak 2026 tarihli "2026 Nijerya Ekonomik Görünümü" raporuna göre, mevcut şartlar devam ederse yıl sonuna kadar yoksulluk çeken kişi sayısının 141 milyona çıkabileceği öngörülüyor.

Gelir adaletsizliği, Boko Haram ve silahlı çetelerin saldırıları, ülkenin ekonomik gelişimini derinden sarsıyor.

Ülke; toprak bozulması, ormansızlaşma ve çölleşme gibi çevresel tehditlerle de yüzleşiyor.

Nijerya'nın toplam 923.768 kilometrekarelik yüzölçümünün 13.000 kilometrekaresi su kaynaklarından oluşsa da, sulanan arazi miktarı 2.330 kilometrekare ile sınırlı kalıyor.