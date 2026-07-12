Hatay'da bahçeye kaçan topu almak isterken bacağına demir saplandı
Belen ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğun bacağına, bahçeden topunu almaya çalışırken korkuluk demiri saplandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun, bacağındaki demirin çıkarılması için ameliyata alındığı belirtildi.
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Hatay'da korkutan kaza...
Belen ilçesi Atik Yaylası'nda yaşayan 14 yaşındaki D.D.O. isimli çocuk, sokakta oynadığı esnada topu evin bahçesine kaçtı.
BACAĞINA DEMİR KORKULUK SAPLANDI
Evin bahçesindeki topu almaya giden çocuğun bacağına, üzerinden atlamaya çalıştığı duvardaki demir korkuluk saplandı.
Bacağı demire saplanan çocuğun yardım çığlıklarını duyan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SPİRAL YARDIMIYLA KESİLDİ
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, spiral yardımıyla demiri keserek kurtardığı çocuğu sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı.
AMELİYATA ALINDI
Hastaneye götürülen 14 yaşındaki çocuk, bacağındaki demir parçasını çıkarmak için ameliyata alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)