Hatay'da bariyerlere çarpan otomobil devrildi: 2 ölü 3 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde, M.E.C. yönetimindeki 31 BAR 719 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil devrilirken, araçta bulunanlar yaralandı.

EKİPLER KISA SÜREDE OLAY YERİNE ULAŞTI

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Kazada yaralanan sürücü M.E.C. ile araçta bulunan Bestami Keleş, Sudenaz Menekşe, M.Ç. ve S.Y., ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İKİ YARALI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Bestami Keleş ile Sudenaz Menekşe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer üç yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme başlatırken, otomobilin kontrolden çıkmasına neden olan etkenlerin yürütülecek teknik inceleme ve soruşturmanın ardından netlik kazanacağı bildirildi. Kazayla ilgili adli ve idari süreç devam ediyor.