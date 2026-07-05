NATO 3.0 konseptinin yol haritası Ankara'da belirlenecek

Ankara'da 3. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Zirvenin en önemli gündemi, NATO'nun yeni güvenlik mimarisi olarak tanımlanan "NATO 3.0" vizyonu olacak.

ZİRVE 7 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında olduğu NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geleceği zirvede NATO'nun yeni güvenlik konsepti ele alınacak.

Zirvenin resmi programı, 7 Temmuz sabahı ATO Congresium’da düzenlenecek olan NATO Savunma Sanayii Forumu (NSDIF 2026) ile başlayacak.

NATO'nun tarihinde ilk kez resmi zirve programına dahil edilen NATO Savunma Sanayii Forumu, üye devletlerin yetkilileri ile savunma sanayii sektörünün önde gelen isimleri buluşturacak.

NATO 3.0

Zirvede, "NATO 3.0" diye adlandırılan yeni güvenlik mimarisinin çerçevelendirilmesi hedefleniyor.

NATO 3.0 konsepti, Avrupa'nın NATO'da daha ön plana çıktığı ve savunma sanayii üretim kapasitelerinin arttırılması ile buna bağlı olarak ortak savunma sanayii projelerinin de çeşitlenmesi hedeflerini kapsıyor.

TÜRKİYE İDEAL ÖRNEK

NATO 3.0 konseptinin ABD'nin stratejik önceliklerini Asya-Pasifik'e yöneltmesi nedeniyle Avrupa güvenliği için yeni bir sorumluluk dağılımı ihtiyacının ortaya çıkmasından doğduğu değerlendiriliyor.

Türkiye, kendi güvenliğini üretebilmesi ve savunma sanayii alanındaki gelişmişliği ile NATO 3.0 konseptinin gerekli kıldığı müteffik profilinin güçlü ve istisnai bir ideal örneği olarak görülüyor.

RUTTE'DEN NATO 3.0 İÇİN TÜRKİYE ÖRNEĞİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, hafta içi Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada Türkiye'nin savunma sanayiisine övgülerde bulunarak 3.0 konsepti için öneminden şöyle söz etti:

"Daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa anlamına gelen 'NATO 3.0'ı inşa etmek önceliklerimizden. Bunun için savunma sanayii üretimini ciddi ölçüde artırmamız gerekiyor. Çünkü savunma sanayiinin üretim kapasitesi, caydırıcılığımızın ayrılmaz bir parçası.

Bu alanda hem ABD'de hem de Avrupa'da hala yapmamız gereken çok iş var. Yaklaşık 3 bin savunma sanayii şirketine sahip Türkiye de bu açıdan önemli bir ülke."

"AVRUPA'NIN DAHA SORUMLU OLDUĞU NATO"

Rutte, açıklamalarının devamında da NATO 3.0 hakkında şunları söyledi:

"'NATO 3.0', ABD'ye aşırı bağımlı olunan 'NATO 2.0'dan farklı bir yapıyı ifade ediyor. ABD, hem konvansiyonel askeri kapasitesiyle hem de nükleer caydırıcılığıyla Avrupa'daki varlığını sürdürecek.

Ancak bundan sonraki süreçte Avrupa'nın daha fazla sorumluluk üstlendiği bir NATO göreceğiz. Bu, daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa anlayışı çerçevesinde gerçekleşecek."