Kylian Mbappe'den Paraguay maçı sonrası olay olan hareket!

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Paraguay ile Fransa, Philadelphia Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Özbekistanlı hakem Ilgiz Tantashev'in yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Maçın 70. dakikasında Fransa'nın kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Kylian Mbappe, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Didier Deschamps'ın öğrencileri 1-0 öne geçti.

Kalan bölümlerde başka gol olmayınca Fransa çeyrek finale yükseldi ve Fas'ın rakibi oldu.

MBAPPE, MESSI'YLE YARIŞIYOR

Öte yandan Kylian Mbappe, Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 7'ye yükselterek gol krallığında Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile aynı sayıya ulaştı.

SERT GEÇEN MÜCADELE

Oldukça sert geçen mücadelede Paraguay savunması Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe'yi durdurmak için sık sık faul yapmak zorunda kaldı.

Futbolcular arasında zaman zaman sözlü ve fiziksel tartışmaların yaşandığı maçın son düdüğünün ardından Mbappe'nin yaptığı bir hareket ise karşılaşmaya damgasını vurdu.

ELİNİ HAVADA BIRAKTI

Müsabakanın tek golüne penaltıdan imza atan 27 yaşındaki futbolcu, maç boyunca maruz kaldığı sertliğin faturasını Paraguay kalecisi Orlando Gill'e kesti.

Son düdükle birlikte tur atlama sevincini yaşamaya başlayan Mbappe, kaleci Gill'in tebrik etmek için centilmence uzattığı eli görmezden geldi ve havada bıraktı.

Paraguay file bekçisi ise bu harekete tepkisini, elindeki topu Mbappe'nin sırtına atarak gösterdi. Bu anlar sosyal medyada viral oldu.

"SAHAYA SMOKİNLE ÇIKACAĞIMIZI SANMIŞLARDI"

Öte yandan Mbappe maçın ardından yaptığı açıklamada fiziksel bir karşılaşma beklediğini ve bu mücadeleye Paraguay'ın kendi oyun tarzıyla karşılık verebileceklerini gösterdiklerini ifade etti.

"Nasıl bir maç olacağını biliyorduk" ifadelerini kullanan Fransız yıldız "Gerekirse işin içine sertliği katıp mücadele edebiliriz; 'çirkin' futbol da oynayabiliriz. Sahaya smokinle çıkacağımızı sanmışlardı ama biz oradaydık ve gerekeni yaptık." diye konuştu.