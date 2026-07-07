Hatay'da feci kaza: İki çocuk babası yaya ile motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Aşağıokçular Mahallesi çevre yolunda, Gökmen Gümüş (32) yönetimindeki 27 AZU 330 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşındaki Sedat Attila Sarıoğlu'na çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Sarıoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, motosikletten savrularak ağır yaralanan sürücü Gökmen Gümüş de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Gümüş de kurtarılamadı.

EKİPLER KISA SÜREDE OLAY YERİNE ULAŞTI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde Sedat Attila Sarıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirlerken, ağır yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaparak olayın oluş şekline ilişkin çalışma başlattı.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI, YÜZDE 80 ENGELLİYDİ

Hayatını kaybeden Sedat Attila Sarıoğlu'nun yüzde 80 engelli olduğu ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle engelli maaşının yeterli gelmediği belirtilen Sarıoğlu'nun son iki aydır zaman zaman yeni açılan bir lokantanın önünde paket çiçek satarak ailesinin geçimine katkıda bulunmaya çalıştığı ifade edildi.

Sarıoğlu'nun cenazesi, Bostancı Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

EŞİNİN ANLATTIKLARI YÜREK BURKTU

Gece yarısı eşinin eve dönmesini beklediği sırada aldığı telefonla hayatının en acı haberini öğrendiğini söyleyen Gülşah Sarıoğlu, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Bir arkadaşının gece geç saatte kendisini aradığını belirten Sarıoğlu, ilk anda bu saatte gelen telefonun nedenini anlayamadığını söyledi.

Arkadaşının kendisine eşinin kaza yaptığını ve hastaneye gitmesi gerektiğini söylediğini ifade eden Sarıoğlu, çocuklarıyla birlikte hastaneye gittiklerini ancak eşini bulamadıklarını dile getirdi.

"KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI YOKTU, AİLESİ İÇİN ÇALIŞIYORDU"

Eşinin ailesine bağlı, çalışkan ve fedakar biri olduğunu anlatan Gülşah Sarıoğlu, engelli olmasına rağmen çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çaba gösterdiğini söyledi.

Engelli maaşının aile bütçesine yetmediğini ifade eden Sarıoğlu, eşinin bu nedenle son dönemde fırsat buldukça çiçek satarak gelir elde etmeye çalıştığını belirtti.

Eşinin hiçbir kötü alışkanlığı olmadığını vurgulayan Sarıoğlu, "Ne alkolü vardı ne de sigarası. Çok iyi bir insandı. Tek düşüncesi ailesiydi." sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

İki kişinin yaşamını yitirdiği kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kazaya ilişkin teknik inceleme ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.