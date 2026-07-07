Türkiye'nin pul biberi dünyaya yayılıyor: İhracat yüzde 4,8 arttı

Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen Türk pul biberi, dünyanın birçok ülkesinden rağbet görüyor.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 14 milyon 112 bin dolarlık pul biber ihraç edildi.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 7 milyon 143 bin dolar olan pul biber ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 4,8 artarak 7 milyon 486 bin dolara çıktı.

EN FAZLA PUL BİBERİ ALMANYA SATIN ALDI

Ülkeler bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 1 milyon 560 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 994 bin dolarla İngiltere, 934 bin dolarla Hollanda izledi.

"GÜVENİN VE İLGİNİN GİDEREK ARTTIĞINI ORTAYA KOYUYOR"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, pul biber ihracatında son yıllarda yakalanan büyüme ivmesinin, 2026'nın ilk 6 ayında da devam etmesinin memnuniyet verici bir tablo ortaya koyduğunu belirtti.

"PUL BİBER DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ SOFRALARA ULAŞIYOR"

Son yıllarda ihracatını istikrarlı şekilde artıran pul biber sektörünün, 2026'nın ilk yarısında da büyümesini sürdürmesinin, önümüzdeki döneme yönelik beklentileri olumlu yönde etkilediğini aktaran Kızıldemir, şunları kaydetti:

"Başta Şanlıurfa olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi, pul biber üretiminde önemli bir merkez konumuna gelmiştir. Bölgemizde büyük emekle yetiştirilen ve işlenen pul biberler bugün dünyanın dört bir yanındaki sofralara ulaşıyor. 'En tatlı acı' olarak nitelendirdiğimiz isotu tadanlar, eşsiz aroması ve lezzeti sayesinde bu üründen kolay kolay vazgeçemiyor.

Her yıl artan ihracat rakamları da bunun en somut kanıtı. 2026'nın ilk altı ayında 78 ülkeye gerçekleştirilen ihracat, ürünümüze duyulan güvenin ve ilginin giderek arttığını ortaya koyuyor. Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi güçlü pazarlarda elde edilen başarı, Türk pul biberinin uluslararası pazardaki yerini daha da sağlamlaştırmaktadır."

“PUL BİBER, TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ GASTRONOMİ ÜRÜNLERİNDEN BİRİ”

Kızıldemir, pul biberin Türkiye'nin önemli gastronomi ürünlerinden biri olduğunu ve bu ürünün değerinin ilerleyen yıllarda daha da artacağını ifade ederek, bu durumun ülke ekonomisi açısından da olumlu yansımaları olacağını söyledi.