Hatay'da fotokapana takıldı: Ormanda kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda uyuşturucu amaçlı kenevir yetiştirildiğine yönelik çalışma başlattı.

Bölgede daha önce kurulan fotokapanlardan elde edilen görüntüleri inceleyen ekipler, ekim yapılan alana düzenli olarak gelen kişinin G.D. olduğunu belirledi.

ORMANLIK ALANA OPERASYON DÜZENLENDİ

Kimliğin tespit edilmesinin ardından jandarma ekipleri, ormanlık bölgeye operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, yasa dışı olarak ekildiği belirlenen 195 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirlere imha edilmek üzere el konuldu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında G.D. isimli şüpheli gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Şüpheli hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

TEKNOLOJİ DESTEKLİ DENETİMLER SÜRÜYOR

Güvenlik güçleri, özellikle ulaşılması güç kırsal ve ormanlık alanlarda yasa dışı ekim faaliyetlerinin tespiti amacıyla fotokapan ve diğer teknolojik takip sistemlerinden yararlanmayı sürdürüyor.