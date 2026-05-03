Hatay'da göldeki çöpleri topladı

Hatay'da minik çobandan takdir toplayan davranış.

Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde yaşayan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Bayram Kahye, okuldan geriye kalan zamanlarında hayvan otlatıyor.

ÇÖPLERİ TOPLADI

Hayvan otlattığı esnada Ilıca Gölü'nün piknikçiler tarafından kirletildiğini gören çocuk çoban, göldeki çöpleri topladı.

"SİZ KİRLETİYORSUNUZ"

Yaptığı davranışla yetişkinlere örnek olan Kahye, doğayı kirletenlere "Hayvanlar burayı kirletmiyor, siz kirletiyorsunuz." diyerek tepki gösterdi.

"UTANIN"

Gölde temizlik yapan Kahye, "Biz burada hayvan otlatıyoruz. Hayvanlar burayı kirletmiyor, siz kirletiyorsunuz. Utanın, arlanın. Davar kadar olamadınız, davardan daha aşağısınız." dedi.