Hatay'da hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

4 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan çalışmalar kapsamında; Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından 1 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan D.Ç., Hırsızlık suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasıyla aranan S.K., Hakaret suçundan 1 yıl hapis cezasıyla aranan S.Ç. kasten yaralama suçundan 3 bin 20 TL. adli para cezası bulunan Y.A. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen Y.A., para cezasını ödeyerek serbest bırakılırken, diğer şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.