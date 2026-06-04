Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

Varlık Barışı olarak bilinen 7582 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla amme borcunun ödenmesi borçluyu çok zor duruma düşürecekse, 72 ayı geçmemek üzere faiz alınarak tecil edilebilecek, 1 milyon lirayı aşmayan borçlarda teminat şartı aranılmayacak.

Türkiye dışında elde edilen kazanç ve iratlar, belirli şartlarla 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen kriterleri haiz teknogirişim şirketlerinde çalışan personele verilen pay senetlerine yönelik gelir vergisi istisnası üst sınırı brüt ücretin iki katı olarak yeniden belirlendi.

TRANSİT TİCARET VE NİTELİKLİ HİZMETLERDE VERGİ AVANTAJLARI

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'nda tanımlanan nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin belirli kısımlarına gelir vergisi istisnası uygulanacak.

Yurt dışından alınan malların Türkiye'ye getirilmeden yurt dışında satılması veya aracılık edilmesinden sağlanan kazançlar için vergi indirim oranı yüzde 95 (belirli koşullarda yüzde 100) olacak.

Nitelikli hizmet merkezi olarak faaliyette bulunan kurumların, yurt dışından elde ettikleri kazançlarına %95 (belirli koşullarda %100) indirim oranı uygulanacak.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANI YÜZDE 1

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'na eklenen hükümle, ülkeye yabancı kaynak girişini teşvik ederek Gelir Vergisi Kanunu kapsamında Türkiye dışında elde edilen kazanç ve iratları gelir vergisinden müstesna tutulanlardan, bahse konu istisnadan yararlanılan süre içerisinde veraset ve intikal vergisine tabi veraset yoluyla mal intikallerinde alınacak vergi oranı yüzde 1 olacak.

KAZANCINI TÜRKİYE'YE GETİRENE 20 YIL VERGİ YOK

Gelir Vergisi Kanunu'na "Yurt dışından elde edilen kazanç ve iratlar için vergi istisnası" başlıklı yeni madde ihdas ediliyor.

Buna göre, Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin, Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla Türkiye dışında elde ettiği kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna olacak.

Bu hüküm kapsamındaki gerçek kişilerin bu kapsama girmeden önce, Türkiye'de elde ettiği gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı veya değer artışı kazancı nedeniyle mükellefiyetinin bulunması bu istisnadan yararlanmasına engel teşkil etmeyecek.

Bu kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecek. İstisna kazanç ve iratlara ilişkin gider ve maliyetler, vergiye tabi kazanç ve iratların tespitinde dikkate alınmayacak.

VERGİ İSTİSNASINA İLİŞKİN DÜZENLEME

Bu istisna kapsamındaki kazanç ve iratlar nedeniyle yabancı memleketlerde ödenen vergiler Türkiye'de tarh edilen gelir vergisinden mahsup edilemeyecek. İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının sonradan tespit edilmesi halinde tahakkuk ettirilmeyen vergiler, ziyaa uğramış sayılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak. Bu hüküm, 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılanlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.