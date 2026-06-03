Arda Güler'in attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "Yılın Çıkış Yapan Futbolcusu" ödülünü kazanan Arda Güler'e bir onur da La Liga'dan geldi.

ARDA GÜLER'İN GOLÜ SEZONUN EN İYİSİ SEÇİLDİ

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in evinde Elche'yi 4-1 mağlup ettiği maçın 90. dakikasında Arda Güler'in 68 metreden attığı gol sezonun en iyi golü seçildi.

LaLiga'nın sosyal medya hesaplarından Arda Güler'in golünün videosu paylaşılarak, "Orta sahadan. Arda Güler, 2025-26 sezonunun en güzel golünü atıyor." ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan futbolcusu seçildi

SEZONU 13 GOLE KATKIYLA TAMAMLADI

21 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Madrid formasıyla ligde 33 maça çıkarken, 4 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

Güler ayrıca, Şampiyonlar Ligi'ni de 2 gol ve 4 asistle tamamladı.