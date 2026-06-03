Donald Trump: İranlılar anlaşmaya yakın

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

İran ve ABD arasında düğümler çözülüyor.

ABD’nin İran’a yönelik başlattığı savaşın üzerinden 2,5 ay geçti.

İran'ın misillemeleri ve özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına bağlı olarak küresel petrol akışının kesintiye uğraması krizi derinleştirirken, geçici ateşkes ilan edilmesine rağmen karşılıklı saldırılar devam etti.

Tüm dünyada yıkıcı etkiler yaratan savaşta, ABD ve İran yönetimleri arasında yürütülen müzakerelerde kritik bir eşik aşıldı.

Ancak uzlaşma için beklenilen onay ABD Başkanı Donald Trump'tan çıkmamıştı.

HAFTA SONUNU İŞARET ETTİ

Müzakerelerin ise devam ettiği belirtilirken, Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Trump, İran ile anlaşma için hafta sonunu işaret etti.

"İRANLILAR ANLAŞMAYI İMZALAMAYA YAKIN"

İran'ın anlaşmaya yakın olduğunu belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

“İran'la müzakere hafta sonu olabilir. İranlılar anlaşma belgelerini imzalamaya yakın.”

"HÜRMÜZ'Ü MAYINDAN TEMİZLEDİK, İMZANIN ARDINDAN AÇILACAKTIR"

Trump, ayrıca Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliği yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

“Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliği yaptık, büyük bir kısmını ortadan kaldırdığımızı düşünüyorum.



Hürmüz Boğazı, mutabakat zaptının imzalanmasının hemen ardından açılacaktır.”

ABD Başkanı Trump: İran ile görüşmeler kesintisiz devam ediyor

Trump: İran gerçekten anlaşma istiyor