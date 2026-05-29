Hatay'da kan donduran vahşet: 3 yaşındaki oğlunu öldürüp parçaladı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde Kurban Bayramı’nın birinci günü yaşanan olay Türkiye’yi yasa boğdu.

İddiaya göre uyuşturucu madde etkisi altında olan bir baba, 3 yaşındaki oğlu Poyraz Yetkin Tortuk’u boğarak öldürdükten sonra cansız bedenine zarar verdi.

Küçük çocuğun ölümü ilçede büyük infial yaratırken, gözaltına alınan baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KÜÇÜK POYRAZ EVDE ÖLÜ BULUNDU

27 Mayıs günü Yayladağı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde Muhammet Emin Tortuk, boşanma aşamasında olduğu eşinin evi terk etmesinin ardından 3 yaşındaki oğlu Poyraz Yetkin Tortuk ile birlikte yaşamaya başladı.

İddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen baba, henüz bilinmeyen bir nedenle küçük çocuğu boğarak öldürdü. Olayın ardından çocuğun cansız bedenine zarar verdiği ileri sürülen şüpheli, daha sonra evden ayrılarak babasının yaşadığı Kösrelik Mahallesi’ne gitti.

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Şüphelinin davranışlarından endişelenen babaannesi ve dedesi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yaşadığı eve girdiklerinde küçük Poyraz’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede Kösrelik Mahallesi’nde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

ANNE HABERİ YOLDA ALDI

Küçük çocuğun annesi Cansu Tortuk’un olay sırasında İstanbul’da olduğu öğrenildi. Boşanma aşamasındaki eşinden ayrı yaşayan anne, oğlunun hayatını kaybettiği haberini aldıktan sonra Hatay’a geri döndü.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 yaşındaki Poyraz Yetkin Tortuk’un cenazesi Antakya ilçesine bağlı Güldüren Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken anne, gözyaşları içerisinde oğluna veda etti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Emin Tortuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.