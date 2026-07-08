Hatay'da karısını evlatlarının gözü önünde dövdü
Kırıkhan ilçesinde evlatlarının gözü önünde elinde bıçakla karısını yere yatırıp öldüresiye döven şahsın o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Hatay'da akılalmaz olay...
Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde, konteyner kentte yaşayan çift arasında tartışma başladı.
BIÇAKLA KARISINI YERE YATIRIP DÖVDÜ
Bir süre sonra koca, çocuklarının gözü önünde elindeki bıçakla karısını yere yatırarak dövdü.
Çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek yaşananlara tepki gösterdiler.
KAMERALARA YANSIDI
Şahsın elindeki bıçakla kadını yere yatırarak evlatlarının gözü önünde öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntüler izleyenleri korkuturken, 3 evladı olan çift arasında geçmişte de kavga yaşandığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)